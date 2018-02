Kärnten hat am drittwenigsten Ausländer

Als einziges Bundesland hat Kärnten im abgelaufenen Jahr an Bevölkerung verloren, wenn auch nur minimal. 560.882 Menschen sind derzeit in Kärnten gemeldet – um 0,03 Prozent weniger als 2016. Große Gewinner sind zwei Städte: Klagenfurt ist, wie berichtet, erstmals Großstadt mit 100.316 Einwohnern; Villach steigerte sich auf 61.887 Bewohner. Bemerkenswert: Trotz eines Zuwachses bei den Ausländern, hat Kärnten immer noch am drittwenigsten in ganz Österreich.