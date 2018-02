Griffith in Wien gelandet, Lugner krank

Er hüstelt und kränkelt ("I bin eh ganz gut drauf"), aber zum Opernball ist Richard Lugner fit – Grippe hin oder her. Zum Glück ist er auch seine größte Sorge los, denn sein Gast, Schauspielerin Melanie Griffith (ja, die Ex von Antonio Banderas und Don Johnson) ist vor Kurzem in Wien-Schwechat gelandet. Sie checkte im Grand Hotel ein und ist am Mittwoch um 14 Uhr in der Lugner City, um Autogramme zu geben.