Polizei schoss auf bewaffneten Asylwerber

Schuss in Richtung Oberschenkel

Mit der Waffe in der Hand ging er trotz eines Pfefferspray-Einsatzes unbeirrt auf die Beamten zu, ein Polizist gab einen Schuss in Richtung Oberschenkel aus der Dienstpistole ab. Daraufhin ließ der Afghane, der nicht getroffen wurde, das Messer fallen und sackte zusammen. Nach der Ersten Hilfe vor Ort wurde der Teenager in ein Spital gebracht. Die Spurensicherung nahm in der Folge das Zimmer des Afghanen unter die Lupe. Auch das Messer wurde sichergestellt.