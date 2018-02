EU-Beitrittsperspektive für Westbalkan-Staaten

Westbalkan-Strategie: "Gemeinsame Zukunft in der Union"

In ihrer am Dienstag vorgelegten Westbalkan-Strategie bekennt sich die EU-Kommission dazu, allen sechs Ländern in der Region - Serbien, Montenegro, Mazedonien, Albanien, Bosnien-Herzegowina und auch dem Kosovo - eine Beitrittsperspektive zu geben. "Es ist klar, dass wir eine gemeinsame Zukunft in der Europäischen Union teilen werden", sagte Mogherini.