Vor 20 Jahren verunglückte Hans Hölzel

Als seine Karriere immer mehr zu bröckeln begann, da flüchtete Falco in die Dominikanische Republik. Und wie so oft in den Alkohol- und Drogenrausch. 1,8 Promille Alkohol, Marihuana und Kokain – das war der verheerende Cocktail in Falcos Blut, als er sich am 6. Februar 1998 ans Steuer seines Pajeros setzte. Und diesen Bus übersah.