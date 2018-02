Timberlakes Halbzeitshow mit etwas „Purple Rain“

Timerlake startete die Show mit einem Medley seiner größten Hits, darunter "Can't Stop the Feeling", "SexyBack", "Cry Me a River" und "Rock Your Body". So richtig Stimmung wollte im eiskalten Minneapolis allerdings nicht aufkommen. Das Level der Halbzeitshows aus den Vorjahren war den Fans wohl noch zu gut in Erinnerung und so wirkte Timberlake über weite Teile etwas farblos, trotz seiner Tanzeinlagen. Erst als er in der Heimatstadt von Prince dem im April 2016 gestorbenen Star Tribut zollte, kam etwas Leben in die Show. Auf einer riesigen Leinwand in lila Licht getaucht erschien der "Purple Rain"-Sänger, während Timberlake an einem Flügel saß.