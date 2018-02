FPÖ-Chef Haimbuchner und die Historiker-Kommission

Warum so viele Burschenschafter in der FPÖ?

"Krone": Apropos Vergangenheit: Es gibt derzeit auffällig viele Burschenschafter unter den Politikern und Mitarbeitern in der FPÖ, Regierung wie Nationalrat.

Haimbuchner: Ja, die „Krone“ hat viele, aber nicht alle, ja eh geoutet, was ich nicht für in Ordnung finde, denn die Zugehörigkeit zu einer Verbindung ist Privatsache, ein Lebensbund. Mit demselben Recht oder Unrecht könnte man die CVer in der ÖVP und die Freimaurer in der SPÖ in die Auslage stellen. Es gibt übrigens auch Burschenschafter, die nichts mit der Freiheitlichen Partei zu tun haben wollen. Dass sie gegenwärtig dort so stark vertreten sind, hat mit der personellen Situation nach der Spaltung (in das BZÖ Jörg Haiders und die Rest-FPÖ im Jahr 2005) zu tun. Ich selbst bin übrigens kein Burschenschafter, auch wenn das fälschlich immer geschrieben wird. Ich bin dem Kösener Senioren-Convents-Verband zugehörig, das ist der Dachverband der Corps; meines ist das Corps Alemannia – Wien zu Linz. (Ebenfalls eine schlagende Verbindung wie eine Burschenschaft, aber ohne politischen Auftrag.)