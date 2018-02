Pädagoginnen zittern jetzt um ihre Arbeitsplätze

„In der Kindergartenlandschaft ist sehr, sehr viel in Bewegung, auch bei den Pädagoginnen“, seufzt SPÖ-Familiensprecherin Petra Müllner. Sie befürchtet, dass es wegen der kostenpflichtigen Nachmittagsbetreuung zu einer Entlassungswelle kommen könnte.

Denn seit Einführung der sozial gestaffelten Monatsgebühr zwischen 42 und 110 Euro gab es in vielen Städten und Gemeinden bereits in den ersten Tagen reihenweise Abmeldungen. In Steyr ging die Zahl der Nachmittagsbetreuungen von 320 auf 170 zurück. In Wels wurden schon 184 von bisher 629 Kindern abgemeldet.