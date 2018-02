Ferienregionen rücken noch näher zusammen

LH-Vize würde Mega-Verband begrüßen

Angeblich sollen die Touristiker sogar über einen Mega-Verband mit allen Salzkammergut-Gemeinden sowie Außenstellen in allen Regionen nachdenken. Eine Umsetzung wäre wegen der Größenordnung aber erst in fünf bis zehn Jahren realistisch. Der für Tourismus zuständige LH-Vize Michael Strugl (VP) kennt diese Gedanken zwar nicht, meint aber: „So etwas wird in der Region entschieden. Grundsätzlich würde ich einen so großen Verband aber begrüßen, weil er den Tourismus schlagkräftiger macht!“