24 Strände in Thailand sind jetzt Nichtraucherzone

Wer sich an thailändischen Stränden eine Zigarette anzündet, riskiert ab sofort hohe Geldstrafen und im schlimmsten Fall sogar eine Fortsetzung seines Urlaubes in einem Gefängnis: Das beliebte Urlaubsland hat 24 Küstenabschnitte zu Nichtraucherzonen erklärt. Wer trotz Vorwarnungen weiterpafft, dem drohen Geldbußen in der Höhe von mehreren Tausend Euro. Oder noch schlimmer: der Aufenthalt in einer der berühmt berüchtigten Vollzugsanstalten, die nicht gerade für ihre hohen Standards bekannt sind.