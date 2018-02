Schießerei gemeldet: Großeinsatz mitten in Wien!

Am Vormittag ging ein Notruf bei der Leitstelle der Berufsrettung in Niederösterreich ein. "Eine Frau meldete uns, dass ihr Mann bei einer Schießerei im Gerngross-Center verletzt wurde", so Gigler gegenüber krone.at. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften raste daraufhin zu dem beliebten Einkaufszentrum auf der Mariahilfer Straße. Der Umgebung wurde abgesperrt, das Gebäude durchsucht.