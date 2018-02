Nordkorea warnt vor Manöver von USA und Südkorea

USA "führen Öffentlichkeit in die Irre"

Die USA und Südkorea hatten sich darauf verständigt, ihr für Anfang des Jahres geplantes Militärmanöver bis nach den Olympischen Spielen im südkoreanischen Pyeongchang zu verschieben. Die Winterspiele beginnen kommende Woche, auch 22 nordkoreanische Sportler treten an. In seinem Brief warf Nordkoreas Außenminister Ri der US-Regierung vor, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, indem sie behaupte, die innerkoreanischen Gespräche seien eine Folge der harten US-Sanktionen gegen Nordkorea.