Trump: „Mein Atomknopf ist viel größer als Kims“

Nordkorea wurde nach Kims Neujahrsansprache davor gewarnt, weitere Raketentests durchzuführen. Es gäbe Hinweise auf Vorbereitungen dazu, so die UNO-Botschafterin Nikki Haley am Dienstag in New York: "Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber wenn doch, dann müssen wir noch schärfere Maßnahmen gegen das nordkoreanische Regime zum Tragen bringen."