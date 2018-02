Diese Sporthose schützt Frauen vor Vergewaltigung

Spezieller Stoff, Schnüre und ein Alarm

Doch was macht die "Safe Shorts" ihrer in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen beheimateten Firma Tecos GmbH so sicher? Zum einen bestehen die Hosen, bei denen im Schritt ein zusätzlicher Protektor eingenäht ist, aus reiß- und schnittfestem Material, zum anderen verhindern spezielle Schnüre, die sich entlang der Taille im Schnitt kreuzen, dass die Hose heruntergerissen werden kann. Zusätzliche Sicherheit bietet ein kleines Zahlenschloss, das dafür sorgt, dass die festgezurrten Schnüre von potenziellen Angreifern nicht geöffnet werden können.