Rat einer Expertin: „Redet endlich mehr über Sex!“

„Krone“: Frau Kaiser, in nächster Zeit – rund um den Valentinstag am 14. Februar – sind Liebe und Sexualität wieder in aller Munde. Einerseits hat man das Gefühl, die offene Sexualität überflutet uns, andererseits gibt es viele Tabus.

Doris Kaiser: Einerseits ist die Sexualität omnipräsent. Es werden Bilder und Schönheitsideale geschaffen, die uns beeinflussen. Andererseits macht uns das Stress, genauso sein zu müssen, wie man es gezeigt bekommt.



„Krone“: Wer kommt zu einer Sexualtherapeutin?

Doris Kaiser: Vorwiegend berate ich Frauen, auf sie bin ich spezialisiert. Zu mir kommen vorwiegend Damen jeden Alters, die ein Problem mit Sexualität haben – die etwa keine Lust haben, selten einen Orgasmus erleben können oder Schmerzen beim Liebesakt haben. Oft berate ich auch Paare gemeinsam, um ihnen zu helfen, wieder voll und ganz zueinander zu finden.