Fitnessbranche in Oberösterreich wächst

Bis 24 Uhr kann im Fit-Inn-Studio in der PlusCity trainiert werden, der Happy-Fit-Standort im Stadtgut Steyr ist von Montag bis Freitag sogar bis 1 Uhr früh geöffnet. Statt vorm Fernseher den Abend zu verbringen, können die Oberösterreicher bis spät in die Nacht beim Training schwitzen – ein Angebot, das offenbar auch angenommen wird. Generell stehen die Zeichen in der Fitnessbranche gut. Die Zahl der Betriebe in unserem Bundesland stieg zuletzt auf 196, selbstständige Fitnesstrainer gibt es mittlerweile auch bereits 325. Tendenz steigend. „Der Branche geht’s sehr, sehr gut“, sagt Gottfried Wurpes, Chef der Leondinger The-Fitness-Company, die Generalimporteur der Geräte der Marke Technogym ist, die die heimischen Skistars wie Marcel Hirscher, Anna Veith und Co. nutzen.