Hypo-Prozess: Richterin entschuldigt sich

Vier Monate lang saßen die Ex-Hypo-Bosse Wolfgang Kulterer und Günter Striedinger wieder einmal auf der Anklagebank. Ihnen sowie vier weiteren Geschäftsmännern wurde Untreue bei zwei Tourismusprojekten – Hilltop und Blok 67 – vorgeworfen. Oberstaatsanwalt Andreas Höbl ortete einen Schaden von 17 Millionen Euro und forderte Schuldsprüche. Der Schöffensenat unter Richterin Kuschinsky war dagegen ganz anderer Ansicht. In nicht einmal einer Stunde standen – gestärkt von Gutachterpannen und Zeugenaussagen – glatte Freisprüche fest. Bei der Begründung hagelte es von der Richterbank ordentlich Kritik an der Arbeit der Anklagebehörde in Klagenfurt: Mangelnde Objektivität etwa wurde vorgeworfen; Unterlagen, die entlastend hätten sein können, seien nicht oder zu wenig beachtet worden. „Ein Tatplan wurde vom Staatsanwalt ohne jegliche Grundlage konstruiert“, rügte die Richterin weiters.