Tourismusregion sucht Social-Media-Reporter

Für eine junge Person, die sich mit digitalem Marketing auseinandersetzt und eine Karriere im Bereich Tourismusmarketing plant, gibt es auch heuer wieder die Möglichkeit, den Sommer des Lebens zu erleben: „Wir bieten einem ,digital native’ die Chance für den Einstieg als Influencer mit einer riesigen Plattform an neuen Kontakten und Erlebnissen“, so Daniel Orasche, der Geschäftsführer der Tourismusregion: „Die Bewerbungsfrist läuft bis 19. März 2018 und endet mit einem Hearing am 3. April am Golfpark Klopeinersee.“