Pensionist muss dehydriert in Spital auf OP warten

Patienten, egal, ob sie noch im Kindesalter sind oder geschwächte Pensionisten, müssen in Wiens Spitälern immer öfter in Gangbetten ausharren - ohne Privatsphäre, mitten im ständigen Alltagstrubel eines Krankenhauses. Die Wiener FPÖ richtete deshalb vor einigen Tagen eine Hotline ein, unter der Betroffene ihre Fälle schildern können. Während diese Aktion mitunter heftig kritisiert wird, werden so immer mehr dramatische Geschichten bekannt.