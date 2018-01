Gangbetten-Horror: „Das Personal ist verzweifelt“

"Krone"-Lokalaugenschein: Drei ältere Patienten müssen auf dem Gang liegen

Jetzt kommt ein Hilferuf aus dem SMZ Ost: "Am Sonntag wurden auf der Station 41 genau sechs Gangbetten gezählt", schreibt ein Insider. "Und das geht seit Monaten so. Es gibt kaum einen Tag, an dem es keine Gangbetten gibt. Durchschnittlich sind es drei bis vier pro Tag." Die Person will auch genau wissen, wieso: "Seit Monaten herrscht Personalmangel, die Mitarbeiter sind natürlich völlig erschöpft und verzweifelt." Die "Krone" sah sich die Situation vor Ort an – und tatsächlich: Insgesamt drei Patienten müssen während des Lokalaugenscheins auf dem Gang liegen. Und wieder sind es nur Ältere.