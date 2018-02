Ottern geht es an den Kragen

Die Galgenfrist für den Fischotter scheint vorbei. Nach langer Diskussion liegt jetzt ein Gutachten vor, das die Zahl der gefräßigen Räuber auf 600 Tiere schätzt. Um die Fischbestände zu schützen, will der Jagdreferent die ganzjährige Schonung der Otter lockern und die Tiere zur Jagd freigeben. In der Regierungssitzung am Mittwoch war die pelzige Marderart ein Thema – die Fraktionen sind uneins.