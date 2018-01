Lkw pflügt die berühmten Nazca-Linien in Peru um!

Am Samstag hatte ein Lkw-Lenker Reifenspuren auf den 2000 Jahre alten Geoglyphen hinterlassen. Er wurde festgenommen und angeklagt. Der Lastwagen habe auf einer Strecke von rund 100 Metern drei Linien beschädigt, die Teil eines Eidechsenbildes seien, hieß es. Der Fahrer gab an, er sei in das geschützte Gebiet eingedrungen, um einen Reifen zu wechseln.