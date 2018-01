Update sorgt bei Polizei für Aktenstau

Drei Tage hat das Update auf das neue PAD-System gedauert. PAD steht übrigens für Protokollieren, Anzeigen und Daten. Doch wie so oft bei Updates, geht seither bei der Polizei – zumindest computertechnisch – so gut wie gar nichts mehr. „Das Programm stürzt einfach ständig ab, es gibt große Probleme beim Speichern und auch dem Aktenversand sowie der Berichterstattung an die einzelnen Behörden wie Gericht und Bezirkshauptmannschaften“, ärgert sich ein betroffener Polizist.