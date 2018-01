Puls 4 mit neuen Formaten zum zehnten Geburtstag

Ab 5. März gibt es von 17:45 bis 18:45 Uhr ein neues "Cafe Puls"-Magazin. "Wir schicken die Zuschauer in der Früh in den Tag und sind für sie da, wenn sie wieder nach Hause kommen", beschreibt Groiss-Horowitz das Konzept. Die Moderation des Nachmittags-Cafes stehe demnächst fest, jedenfalls sollen andere Gesichter als am Morgen zu sehen sein. "Es ist für jeden Sender wichtig, sich immer wieder mit tagesaktuellen Produktionen zu melden." Vorsorgliche Reaktion auf geplante Umbauten bei ORF eins sei das aber nicht, betont sie: "Wir konzentrieren uns auf unser Programm und schielen nicht nach rechts und links."