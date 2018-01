Kriegsvideo im türkischen TV stammt aus Videospiel

"Gegnerische Kämpfer der kurdischen YPG getötet, keine Verluste", vermeldete der türkische TV-Sender Habertürk am vergangenen Dienstag und zeigte zum Beweis vermeintliche Aufnahmen von den Kämpfen bei Afrin. Doch die Bilder stammen aus dem 2010 von EA veröffentlichten Videospiel "Medal of Honor", wie t-online.de berichtet. Nach Protesten und Spott in sozialen Medien gab der Sender an, "getäuscht worden zu sein". Es habe sich um ein Versehen gehandelt. Erst vergangenen November hatte sich ein angeblicher Beweis Russlands gegen die USA als Screenshot des Kriegsspiels "AC-130 Gunship Simulator" entpuppt.