Erste blaue Bezirkshauptfrau in Wels-Land?

Nach rotem auch blauer „Ausreißer“?

Der rote „Ausreißer“ aus der schwarzen Phalanx, Manfred Hageneder von Linz-Land, wird aber bald nicht mehr der einzige Ausreißer sein. Denn die BH Wels-Land könnte in freiheitliche Hand kommen, was ja angesichts des bereits blauen Bürgermeisters in der Messestadt, Andreas Rabl, und der vereinbarten Verwaltungskooperationen zwischen Magistrat Wels und BH ja auch eine gewisse Logik hätte. Außerdem hat die vergangene Nationalratswahl den Bezirk endgültig von Schwarz und vorher (2013) Rot auf Blau umgefärbt. Und: Die FPÖ hat überdies eine vielversprechende weibliche Kandidatin aufzuweisen.