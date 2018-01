BZÖ will politisches Erbe Jörg Haiders antreten

13 Jahre nach seiner Gründung versucht das BZÖ bei der Kärntner Landtagswahl am 4. März ein für viele überraschendes Comeback. Ziel seien mehr als fünf Prozent und der Einzug in das Landesparlament, sagte Landesparteichef Helmut Nikel am Freitag bei einer Pressekonferenz. Das BZÖ will die Finanzen der anderen Parteien durchleuchten und die Zahl der Sitze im Landtag halbieren.