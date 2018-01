Starker Rückgang beim Falschgeld in Tirol

Obwohl der europaweite Bargeldumlauf wertmäßig um weitere vier Prozent auf fast 1,2 Billionen Euro angestiegen ist (das entspricht stückmäßig das 21 Milliarden Banknoten) und die Österreicher am liebsten bar bezahlen (86 % der täglichen Zahlungen erfolgen so), ist die Anzahl der Fälschungen in Österreich 2017 um 19% gesunken. nd zwar von 12.234 auf 9892 Fälle. In Tirol fiel das Minus sogar noch deutlicher aus: Es gab einen Rückgang von 1172 Fällen im Jahr 2016 auf nur mehr 820 Stück (das ist ein Minus von rund 30%) im Vorjahr. „Das ist insbesondere erfreulich, da in Tirol schon 2016 ein Rückgang von 22% verzeichnet werden konnte. Damit ist Tirol, das tourismusbedingt bisher immer an der dritten Stelle nach Wien und NÖ gelegen war, hinter die Steiermark auf Platz vier zurückgefallen“, betont Armin Schneider, Leiter der Österreichischen Nationlabank West mit Sitz in Innsbruck. Absolutes Blüten-Spitzenjahr in Tirol war bisher 2015 mit genau 1500 Fälschungen.