D: 2,3 Mio. Euro aus Geldtransporter verschwunden

Geld nach Pause auf Rastplatz verschwunden

Nach Informationen der Zeitung war der Geldtransporter mit mehreren Kassetten voller Bargeld am Mittwoch in Hamburg gestartet. Auf der Fahrt nach Kiel habe die Besatzung des Wagens an der Autobahn 21 auf dem Rastplatz Rehbrook-Ost eine Pause gemacht. Einem der beiden Fahrer sei unwohl gewesen, er habe das Fahrzeug verlassen müssen. Als dann die Geldkassetten in Kiel entladen werden sollten, sei ein Teil der Ladung verschwunden gewesen.