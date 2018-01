Schon eine Zigarette am Tag schadet unserem Körper

Schon eine Zigarette am Tag erhöht das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Schlaganfall erheblich. Trotz der stark reduzierten Zigarettenzahl ist das es noch etwa halb so groß wie bei Rauchern, die 20 Zigaretten am Tag konsumieren, berichten englische Forscher. Es bringe also nichts, das Rauchen einzuschränken, Raucher sollten ihr Laster vielmehr komplett ablegen, so ihr Rat.