Bub (14) als Autodieb, Cousin (11) war Komplize!

Am Mittwochnachmittag sah der 14-Jährige in der Draisgasse, dass in einem Renault Espace mit oberösterreichischem Kennzeichen der Zündschlüssel steckte. Er stieg ein, der elfjährige Cousin fungierte als Beifahrer. Und dann ging's los. Auf der Fahrt in Richtung Süden streifte der Jugendliche einen Wagen, hielt jedoch nicht an. Er schaffte es zehn Kilometer weit bis nach Seiersberg, dort war kein Sprit mehr im Tank.