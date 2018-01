Kindergarten in Linz bleibt für viele gratis

Doch kurios: Obwohl sie keine Zustimmung für ihren Antrag erhielt, gab Elisabeth Leitner-Rauchdobler die ihrige für Lugers Tarifmodell.Der Bürgermeister stellte erleichtert fest: „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für Einkommensschwache und den Mittelstand weiter mit weniger Belastungen verbunden.“ Was VP-Klubobmann Martin Hajart auf die Palme bringt: „Die Finanzierung steht auf wackeligen Beinen und wird auf dem Rücken der Senioren ausgetragen. Auch wenn man 800.000 Euro, die man durch die Kursana-Schließung spart, umschichtet, heißt das ja nicht, dass kein Bedarf mehr an Pflegeplätzen besteht. Wir sind nicht in der Lage, uns das leisten zu können!“