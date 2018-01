Trump: „Ich will einen starken Dollar sehen“

Treffen mit May und Netanyahu

Zuvor hatte der US-Präsident die britische Premierministerin Theresa May und den israelischen Staatschef Benjamin Netanyahu getroffen. Trump will seinen umstrittenen Staatsbesuch in Großbritannien noch in diesem Jahr antreten, wie nach dem Treffen mit May bekannt wurde. Die britische Regierung erklärte, beide Seiten hätten die entsprechenden Stellen angewiesen, die Einzelheiten für einen solchen Besuch auszuarbeiten. Die Einladung Trumps, die er bereits angenommen hatte, stand unter keinem guten Stern. In Großbritannien hatten sich erhebliche Proteste gegen den Besuch des US-Präsidenten formiert. Dass er Nachrichten von britischen Rechtsradikalen weiterleitete, trug nicht zur Entspannung bei. Einen Besuch im Februar in London, bei dem er die neue US-Botschaft in London eröffnen sollte, sagte er ab.