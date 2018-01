US-Botschaft kommt 2018 doch nicht nach Jerusalem

"Wird weniger als 1,2 Milliarden Dollar kosten"

Trump sagte, es werde eine "wunderschöne Botschaft, die weniger als 1,2 Milliarden Dollar koste". So hoch sind nach Trumps Worten auch die Kosten der neuen US-Botschaft in London, die noch vom früheren US-Präsidenten George W. Bush in Auftrag gegeben worden war. Trump sagte in der vergangenen Woche einen Besuch in London zur Eröffnung der in der Amtszeit von seinem Vorgänger Barack Obama gebauten Botschaft ab und empörte sich, dass mit der Bausumme das "Budget furchtbar überschritten" worden sei.