Saudis wollen Touristen ins Königreich locken

Modernisierungsprogramm "Vision 2030" bringt Reformen

Die Öffnung Saudi-Arabiens für den Tourismus ist eine der Säulen des Modernisierungsprogramms "Vision 2030", mit dem Kronprinz Mohammed bin Salman das Land fit für die Zukunft machen und die Wirtschaft breiter aufstellen will. Teil des Projekts sind auch soziale Reformen, vor allem Frauen betreffend, die in dem Königreich bisher über so gut wie keine Rechte verfügen. So wird Frauen in diesem Jahr das Autofahren erlaubt, zudem dürfen sie künftig auch Fußballspiele besuchen. Außerdem wird das seit Jahrzehnten geltende Verbot von Kinos aufgehoben.