Erster Autosalon für Frauen in Saudi-Arabien

Saudfi-Arabien einziges Land mit Autofahrverbot für Frauen

Saudi-Arabien ist bisher das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht Auto fahren dürfen. In der Vergangenheit waren Frauen vorübergehend festgenommen worden, wenn sie von der Polizei am Steuer erwischt worden waren. Der konservative islamische Klerus hatte sich in der Vergangenheit stets gegen jede Lockerung des Fahrverbots für Frauen ausgesprochen. Ab Juni dürfen Frauen dem Dekret zufolge nun am Steuer sitzen. Bis dahin soll alles auf die Millionen neuen Teilnehmerinnen im Straßenverkehr vorbereitet sein.