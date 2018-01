Lugner: Melanie Griffith „nörgelt an allem herum“

Spreitzenbarth plant mit Glööckler eine Kunstausstellung in New York sowie ein Fotobuch, welche den "Prince of Pompöös" als Ikone darstellen soll. "Dazu lichtete Udo Spreitzenbarth die exzentrische Kunstfigur vor Kurzem in New York unter anderem nackt ab. Auch in Wien sind weitere Fotoaufnahmen dazu geplant. Ob nackt oder bekleidet - bleibt abzuwarten", heißt es in der Presseaussendung.