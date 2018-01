91-jährige Frau tot in Wohnung entdeckt

89-Jährige im Vorjahr tot in Wohnung aufgefunden

Im vergangenen August war in Favoriten eine 89-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Erst durch eine Obduktion wurde Fremdverschulden festgestellt. Bei den Ermittlungen kam heraus, dass die Tat bereits zwei Tage vor dem Fund der Leiche am 11. August verübt worden war. Einbruchsspuren gab es keine, aber es fehlte ein hoher Geldbetrag, den die Pensionistin in ihrer Wohnung aufbewahrt hatte. In diesem Fall dürfte die 89-Jährige vom Täter bis zum Haus verfolgt und gewaltsam in die Wohnung gedrängt worden sein.