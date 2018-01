Tourismus jubelt über tollen Winter

Gäste kommen sogar aus China

Zuwächse gibt es quasi quer durch den Gemüsegarten: plus 2,8 Prozent bei den Inländern bei den Ankünften und plus 1,9 Prozent bei den Nächtigungen. Noch stärker ist der Zuwachs bei den internationalen Gästen: Plus 6 Prozent bei den Ankünften, plus 5 Prozent bei den Nächtigungen. Die Hauptherkunftsländer sind Deutschland, Tschechien, Polen, die Slowakei und das Reich der Mitte. Gefragt sind übrigens die 3- bis 5-Stern-Hotellerie sowie Ferienwohnungen.