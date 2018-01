Akademikerball, Demos: „Großkampftag“ für Polizei

An Entspannung wird am Freitag für die Exekutive wohl nicht zu denken sein, zumal der umstrittenste Ball Österreichs über die Bühne geht und damit gleichzeitig auch der "größte Polizeieinsatz des Landes", wie Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl bereits in der Vorwoche erklärt hatte. Gerüstet ist die Exekutive auf jeden Fall, 3000 Beamte, teils auch aus den Bundesländern, sollen rund um den Akademikerball für Ordnung sorgen. Mit Gegenwehr, zahlreichen Störenfrieden und aufgeheizter Stimmung ist heuer verstärkt zu rechnen, da im Vorfeld bereits kräftig gegen den Ball und auch die amtierende Regierung mobilgemacht wurde. "Wir rechnen mit gewaltbereiten Teilnehmern", es "wird nicht so friedlich wie in den letzten beiden Jahren", so Pürstl.