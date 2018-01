Häupl: „Strache wird nicht Wiener Bürgermeister“

Am Samstag entscheiden 981 Genossen, wer in Zukunft neuer SPÖ-Chef in Wien sein soll: Wohnbaustadtrat Michael Ludwig oder Parlaments-Klubchef Andreas Schieder. Am Wochenende tauchte dann diese Nachricht auf: Vizekanzler Strache überlegt eine Kandidatur für die Wien-Wahl 2020 - der Traum vom Bürgermeisterthron ist bei ihm noch lange nicht ausgeträumt. Geht es nach Häupl, wird das aber auch in den kommenden 20 Jahre nichts.