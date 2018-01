Winterwetter im Westen: Leichte Entspannung

Erhöhte Alarmbereitschaft

Die Einsatzkräfte bleiben in erhöhter Alarmbereitschaft. Etwa 50 Mann beim Bundesheer in Vorarlberg und 120 in Kitzbühel stationierte Soldaten seien sofort verfügbar, erklärte Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner am Dienstag. Außerdem stünden drei Helikopter zum Einsatz bereit. Bisher habe es keine größeren Lawinenabgänge gegeben, auch in Sachen Hochwasser sei die Situation nicht kritisch. Gargellen im Montafon ist noch von der Umwelt abgeschnitten.