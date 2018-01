Lawinengefahr: Der Höhepunkt ist erreicht

Doch noch am Dienstag bleiben in manchen Orten, die auf dem Straßenweg aufgrund von Lawinensperren nicht zu erreichen sind, Schulen und Kindergärten geschlossen. Obwohl sich im Laufe des Tages die Lawinengefahr langsam herabstufen sollte - am Dienstagmorgen herrschte die allgemeine Warnstufe 4 -, stehen die Helfer der Bergrettung nach wie in Alarmbereitschaft. Zudem sind bei besserem Wetter Erkundungsflüge zur Einschätzung der Lage geplant.