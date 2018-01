Ein Jahr Van der Bellen: „Kommt's ein bissl oba“

Alexander Van der Bellen zwischen sympathischen Hoppalas und ernsten Entscheidungen: "Man erreicht nie hundert Prozent von dem, was man erreichen möchte. Da muss man realistisch sein", erklärt das Staatsoberhaupt der Austria Presse Agentur zu seinem einjährigen Jubiläum am Dienstag. Er habe in den Verhandlungen mit ÖVP und FPÖ aber einiges erreicht.