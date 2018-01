Parkinson-Diagnose: Neil Diamond bricht Tournee ab

"Diese Reise war 'so gut, so gut, so gut'"

Er zog das persönliche Fazit: "Diese Reise war 'so gut, so gut, so gut', wegen euch." Damit spielt der 76-Jährige auf seinen Song "Sweet Caroline" an, dessen Karaoke-Version in den 1990er-Jahren dazu führte, dass die Menge immer wieder "so good, so good, so good" ruft.