US-Metal-Legenden Slayer beenden ihre Karriere

Nach dem Tod von Hanneman und dem (erneuten) Rauswurf von Drummer Dave Lombardo tourten Slayer in den letzten Jahren mit King, Sänger Tom Araya, Paul Bostaph am Schlagzeug und Gary Holt an der Gitarre. Letzterer steht in seinem Brotjob bei der Thrash-Band Exodus in Lohn und Sold, beteiligte sich aber nicht am Songwriting des bejubelten letzten Studioalbums "Repentless". In vielen Interviews ließen die Bandmitglieder, allen voran Gitarrist King, anklingen, dass sie noch Material in der Hinterhand hätten und eventuell 2018 ins Studio gehen würden. Diese Idee scheint vorläufig verflogen. Am 23. November sollen Slayer aber auch noch ein Konzert in Österreich spielen - im Wiener Gasometer. Es könnte dies der letzte Besuch von Araya und Co. sein.