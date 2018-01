Junge Frauen für Scheinehen verschleppt

Opfer lief hilfesuchend Polizei in die Hände

Die beiden Frauen wurden getrennt und eingesperrt. Am 11. Jänner allerdings gelang der 20-Jährigen die Flucht, sie lief hilfesuchend einer Polizeistreife in Linz-Urfahr in die Hände, erzählte, dass sie für eine Scheinehe gefangen gehalten worden war und ihre Cousine auch festgehalten werde.