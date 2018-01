Van William: Neu eingekleideter Folk-Pop

Die Atmosphäre im Studio erinnerte Van William an jene legendären, zügellosen Sessions der Rolling Stones in Frankreich, aus denen "Exile On Main Street" hervorging - "nur ohne die harten Drogen". "Wir nahmen Lieder auf, rauchten Marihuana, hörten Platten, spielten Würfel, empfingen Freunde. Es war eine wilde, aber zugleich sehr konzentrierte Zeit." Das Albumcover von Neil Youngs Klassiker "On The Beach" hatte man als "spiritual guide" im Studio hängen: "Er ist mein größer Held", so Van William.