Für Maturanten: „Lehre nach Matura“ geplant

Lange Zeit herrschte gähnende Leere, was die Ausbildung der Lehrlinge in Kärnten betrifft. Erstmals seit Ausbruch der Wirtschaftskrise gibt es jedoch wieder einen Aufschwung: Plus 9,2 Prozent bei den Einsteigern. In den nächsten Jahren soll sich der Trend verstärken: Künftig soll die "Lehre nach Matura" folgen.