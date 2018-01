62-Jährige schlägt vermummten Räuber in Flucht

Um 9.30 Uhr hat sich der Vorfall in der Pestalozzistraße zugetragen: Die Frau war zu Fuß unterwegs, als der vermummte Räuber mit einem Fahrrad an sie heranfuhr und dann versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Doch die 62-Jährige ließ sich nicht überlisten. Nach einem kurzen Gerangel flüchtete der Unbekannte ohne Beute in Richtung Stadtpark. Die Frau blieb unverletzt.